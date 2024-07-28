Türkiye otomotiv sektöründen 6 ayda 7,2 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı

CEM ŞAN - Türkiye'den yılın ilk yarısında 7 milyar 240 milyon 821 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi.

Bu yılın ilk 6 ayında 17 milyar 701 milyon 161 bin dolar olan toplam otomotiv ihracatının yüzde 40,9'unu yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 7 milyar 161 milyon 227 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,11 artarak 7 milyar 240 milyon 821 bin dolara yükseldi.

- Almanya'ya 1,5 milyar dolarlık yan sanayi ihracatı

Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay Almanya'nın oldu. Bu ülkeye yılın 6 ayında yapılan dış satım, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1 milyar 691 milyon 171 bin dolardan 1 milyar 584 milyon 737 bin dolara geriledi.

Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise Amerika Birleşik Devletleri olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 414 milyon 574 bin dolarlık ürün gönderilen Amerika Birleşik Devletlerine bu senenin aynı aylarında yapılan ihracat yüzde 18,4 artışla 491 milyon 74 bin dolara ulaştı.