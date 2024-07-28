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        Türkiye otomotiv sektöründen 6 ayda 7,2 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı

        CEM ŞAN - Türkiye'den yılın ilk yarısında 7 milyar 240 milyon 821 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:02
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        Türkiye otomotiv sektöründen 6 ayda 7,2 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı
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        CEM ŞAN - Türkiye'den yılın ilk yarısında 7 milyar 240 milyon 821 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi.

        Bu yılın ilk 6 ayında 17 milyar 701 milyon 161 bin dolar olan toplam otomotiv ihracatının yüzde 40,9'unu yan sanayi ürünleri oluşturdu.

        Geçen yılın ocak-haziran döneminde 7 milyar 161 milyon 227 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,11 artarak 7 milyar 240 milyon 821 bin dolara yükseldi.

        - Almanya'ya 1,5 milyar dolarlık yan sanayi ihracatı

        Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay Almanya'nın oldu. Bu ülkeye yılın 6 ayında yapılan dış satım, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1 milyar 691 milyon 171 bin dolardan 1 milyar 584 milyon 737 bin dolara geriledi.

        Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise Amerika Birleşik Devletleri olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 414 milyon 574 bin dolarlık ürün gönderilen Amerika Birleşik Devletlerine bu senenin aynı aylarında yapılan ihracat yüzde 18,4 artışla 491 milyon 74 bin dolara ulaştı.

        Üçüncü Fransa'ya yan sanayi dış satımı aynı dönemde yüzde 8'lik artışla 440 milyon 979 bin dolardan 477 milyon 937 bin dolara çıktı.

        Yılın ilk yarısında yan sanayi ihracatında İtalya 435 milyon 488 bin dolarla dördüncü, Rusya 419 milyon 940 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

        - Romanya'ya yüzde 71 ihracat artışı

        Geçen yılın ilk 6 ayında Romanya'ya 221 milyon 357 bin dolarlık ihracat yapan otomotiv yan sanayicileri, 2024'ün ocak-haziran döneminde dış satımını yüzde 71,2 artırarak 378 milyon 992 bin dolara yükseltti.

        Ocak-Haziran 2024'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında, Birleşik Krallık yüzde 0,2 azalış ve 362 milyon 237 bin dolarla yedinci, İspanya yüzde 7,3 azalış ve 332 milyon 530 bin dolarla sekizinci, Polonya yüzde 5,8 artış ve 312 milyon 657 bin dolarla dokuzuncu, Belçika yüzde 3,5 azalış ve 169 milyon 185 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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