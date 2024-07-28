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        Bursa'da yangın çıkan evdeki kişi öldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın çıkan evin bodrum katında yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:42 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:42
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        Bursa'da yangın çıkan evdeki kişi öldü
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın çıkan evin bodrum katında yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.

        Vatan Mahallesi 2. Vaha Sokak'taki üç katlı evin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Daireden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yangın söndürüldükten sonra dairede yapılan incelemede, tek başına yaşadığı belirlenen Faik Yorgun (72) ölü bulundu.

        Yorgun'un cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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