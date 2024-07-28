İznik'te kanyonda düşerek bileğinden yaralanan kadın ekiplerce kurtarıldı

Bileğindeki ağrı nedeniyle yürüyemeyen kadının arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ö.E. (40) ve 3 arkadaşı, fotoğraf çekip, yürüyüş yapmak için Sansarak Kanyonu'na gitti. Kanyonun yaklaşık 2 kilometre derinliklerine indikten sonra fotoğraf çektirmek isteyen Ö.E, bu sırada dengesini kaybederek yaralandı.

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