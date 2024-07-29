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        Bursa'da 2 kattan düşen çocuk yaralandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:28
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        Bursa'da 2 kattan düşen çocuk yaralandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu K. Özkaya (4), İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki babaannesinin evinde cam kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek açık olan camdan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen K. Özkaya'nın tedavisine Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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