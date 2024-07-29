Bursa'da 2 kattan düşen çocuk yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu K. Özkaya (4), İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki babaannesinin evinde cam kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek açık olan camdan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen K. Özkaya'nın tedavisine Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.
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