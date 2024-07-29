Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

        Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışırken ağaçlık alanda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışırken ağaçlık alanda yakalandı.

        Devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Yıldırım ilçesinde Yiğitler Mahallesi'nde bir otomobilin durumundan şüphelenerek durdurmak istedi.

        Otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Sürücünün kaçması üzerine, kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerle kaçan sürücü arasında yaklaşık bir saatlik yaşanan kovalamacanın ardından araç sürücüsü, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda ters yöne girerek refüje çarptı.

        Ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli M.K, yol kenarındaki ağaçlık alanda saklanırken bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramada ruhsatsız silah bulunurken, araç detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı

        Benzer Haberler

        Bursa'da 2 kattan düşen çocuk yaralandı
        Bursa'da 2 kattan düşen çocuk yaralandı
        Kanyonda fotoğraf çektirirken 5 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı
        Kanyonda fotoğraf çektirirken 5 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı
        İznik'te kanyonda düşerek bileğinden yaralanan kadın ekiplerce kurtarıldı
        İznik'te kanyonda düşerek bileğinden yaralanan kadın ekiplerce kurtarıldı
        Yalova'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
        Yalova'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
        Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
        Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
        Bursa'da yangın çıkan evdeki kişi öldü
        Bursa'da yangın çıkan evdeki kişi öldü