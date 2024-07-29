Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Orhaneli ilçesi kırsal Firoz Mahallesi ile Keles ilçesi Közbudak Mahallesi arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, alevlere müdahalesi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Töre cinayeti davasında dehşet dolu ifadeler!
        Töre cinayeti davasında dehşet dolu ifadeler!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Yörük Türkmenleri polislere aşure ikram etti
        Yörük Türkmenleri polislere aşure ikram etti
        Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu, 2'nci kattan düştü
        Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu, 2'nci kattan düştü
        Türkiye'den yılın ilk yarısında 82 ülkeye hafif ticari araç ve kamyon ihrac...
        Türkiye'den yılın ilk yarısında 82 ülkeye hafif ticari araç ve kamyon ihrac...
        3 yaşındaki kız çocuğuna babanın cinsel istismarı iddiasında takipsizlik ka...
        3 yaşındaki kız çocuğuna babanın cinsel istismarı iddiasında takipsizlik ka...
        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı
        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı
        Bursa'da 2 kattan düşen çocuk yaralandı
        Bursa'da 2 kattan düşen çocuk yaralandı