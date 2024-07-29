Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İznik Gölü'nün kıyısındaki Yeniköy Mahallesi'nde sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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