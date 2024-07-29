GÜNCELLEME - Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İznik Gölü'nün kıyısındaki Yeniköy Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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