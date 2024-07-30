Orhaneli'de anız yangını söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anız alanındaki yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anız alanındaki yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Kadı Mahallesi'nde bir arazide anız yangınının başladığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazözlerle alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
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