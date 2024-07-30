Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Orhaneli'de anız yangını söndürüldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anız alanındaki yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orhaneli'de anız yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anız alanındaki yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        İlçeye bağlı kırsal Kadı Mahallesi'nde bir arazide anız yangınının başladığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

        Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazözlerle alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da aracın süspansiyon sistemini yola göre ayarlayan yöntem geliştiril...
        Bursa'da aracın süspansiyon sistemini yola göre ayarlayan yöntem geliştiril...
        Sürücüsünün koku üzerine yol kenarına çektiği taksi alev alev yandı
        Sürücüsünün koku üzerine yol kenarına çektiği taksi alev alev yandı
        Bursa'da 2 katlı metruk bina çöktü
        Bursa'da 2 katlı metruk bina çöktü
        Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 3...
        Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 3...
        Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı, kansere yenik düştü
        Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı, kansere yenik düştü
        İznik Gölü kıyısında sazlık yangını (2)
        İznik Gölü kıyısında sazlık yangını (2)