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        Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:24
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        Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.45 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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