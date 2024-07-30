Bursa'da iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı

Cinayet ve yaralama şüphelisi Baran Y. ise polis ekiplerince yakalandı.

Yaralı kardeşlerden Çağlar Gezer, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emin Gezer'in tedavisi ise sürüyor.

Kavgayı görüp olay yerine gelen Emin Gezer'in ağabeyi Çağlar Gezer'i göğsünden yaralayan Baran Y, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

İddiaya göre, yolda yürürken çarpışan Baran Y. ile Emin Gezer arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baran Y, bıçakla Gezer'i kolundan yaraladı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kavga ettiği iki kardeşten birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.