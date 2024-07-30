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        Bursa'da safkan Arap taylarının satışından 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi

        Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 64 safkan Arap tayı, toplam 26 milyon 640 bin liraya satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:52 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:52
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        Bursa'da safkan Arap taylarının satışından 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi
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        Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 64 safkan Arap tayı, toplam 26 milyon 640 bin liraya satıldı.

        Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki ihalede 73 tay, açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

        İhalede en yüksek fiyatla alıcı bulan "Dalaman Fatihi" isimli tay, 2 milyon 550 bin liraya İlker Köroğlu tarafından satın alındı.

        Bu tayı, 2 milyon lira ile "Şukela" ve 1 milyon 500 bin lirayla "Doğukentli" izledi.

        Satışa çıkarılan 73 safkan Arap tayından 64'ü alıcı bulurken, bu satışlardan 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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