Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sürücüler Mustafa T. ile Emre G. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tedavileri yapılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa T. ile araçta yolcu olarak bulunan Müzeyyen Ö.T. (32), Mustafa E.T. (12), Mert Efe T. (1) ve Bülent Ç. (61) ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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