Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        "62. Uluslararası Bursa Festivali"nde Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay sahne aldı

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 23:15 Güncelleme: 30.07.2024 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "62. Uluslararası Bursa Festivali"nde Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay sahne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay konser verdi.

        Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nin Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösteren müzikseverler, konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

        Etkinlikte sahne alan bariton Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke'nin "Şair Şarkıları" adlı projesinin bu konserdeki konuğu ise Zuhal Olcay oldu.

        Konserde, müzikseverler şarkılara eşlik ederek eğlendi.

        Etkinliğin sonunda müzikseverleri selamlayan Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Lille için fazlası lazım
        Lille için fazlası lazım
        Yangınlarda son durum!
        Yangınlarda son durum!
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için flaş açıklama!
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Freni patladı yayalara çarptı
        Freni patladı yayalara çarptı
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu

        Benzer Haberler

        Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu
        Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu: 1 ölü, 5 yaralı
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu: 1 ölü, 5 yaralı
        Bursa'da safkan Arap taylarının satışından 26 milyon 640 bin lira gelir eld...
        Bursa'da safkan Arap taylarının satışından 26 milyon 640 bin lira gelir eld...
        Kanserden ölen Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserden ölen Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
        Bursa'da iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı bıçaklı kavgan...
        Bursa'da iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı bıçaklı kavgan...