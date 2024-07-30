"62. Uluslararası Bursa Festivali"nde Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay sahne aldı

Etkinlikte sahne alan bariton Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke'nin "Şair Şarkıları" adlı projesinin bu konserdeki konuğu ise Zuhal Olcay oldu.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay konser verdi.

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