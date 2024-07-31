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        Bursa'da oto tamir dükkanına çarpan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto tamir dükkanına çarpan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 07:16 Güncelleme: 31.07.2024 - 07:16
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        Bursa'da oto tamir dükkanına çarpan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto tamir dükkanına çarpan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı.

        Özkan K. idaresindeki 16 TAT 71 plakalı belediye otobüsü İstanbul Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki oto tamir dükkanına çarptı.

        Kazada sürücü, içinde yolcu bulunmayan otobüste sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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