Bursa'da oto tamir dükkanına çarpan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto tamir dükkanına çarpan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto tamir dükkanına çarpan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı.
Özkan K. idaresindeki 16 TAT 71 plakalı belediye otobüsü İstanbul Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki oto tamir dükkanına çarptı.
Kazada sürücü, içinde yolcu bulunmayan otobüste sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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