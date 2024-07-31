Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK ödülü aldı

        Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, sürü hayvanlarını yırtıcı hayvanlardan koruması planlanan yapay zeka destekli projesi TÜBİTAK ödülü aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK ödülü aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, sürü hayvanlarını yırtıcı hayvanlardan koruması planlanan yapay zeka destekli projesi TÜBİTAK ödülü aldı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin projesi, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Gıda ve Tarım Kategorisi’nde birincilik aldı.

        Ödül alan proje Döner Kanat İHA’nın yapay zekâ desteğiyle, sürü hayvanlarını yırtıcı hayvanlardan koruması ve kayıpların önüne geçilmesi hedeflendiği belirtildi.

        Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Ülker’in danışmanlığında, Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu üyelerinden Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Tez, Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Öz ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Filiz Cansız’ın “Yapay Zekâ Destekli Besici İHA” projesinin 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Gıda ve Tarım Kategorisi’nde birinci olduğu bilgisi paylaşıldı.

        BTÜ-ANTARES Takımı Kaptanı Burak Tez, “Otlatıldıkları esnada sürü hayvanlarına, yabani hayvanların saldırı haberlerini sıkça duymaya başladık. Biz de buna çare olabilmek adına Besici İHA’yı tasarladık. Yapay zekâ desteği ile görüntü işleme modelini eğiterek yırtıcı hayvanların tespitini sağlıyoruz. 35 metreye kadar görüş mesafesi olan İHA, bir tehlike gördüğü an sürünün rahatsız olmayacağı ancak yabani hayvanı alandan uzaklaştıracak bir sinyal verecek. Bu sayede sürü otlatıldığı sırada İHA havadan hayvanların güvenliğini sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

        Burak Tez aynı zamanda, “İHA, tehlikeyi gördüğü an yırtıcı hayvanı ortamdan uzaklaştırmakla kalmayacak aynı zamanda kullanıcıya bildirim yollayarak, durumdan haberdar edecek. Bu özelliğiyle de kullanıcı her yerden sürüsünün durumunu takip edebilme fırsatına sahip olacak. Ayrıca tasarladığımız İHA’nın, uzaktan yazılım güncellemeleri ile afet durumlarında insan tespitinde de kullanabilme imkânı bulunuyor.” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Kaçak midye avlarken termal kameraya yakalanan 3 şüpheliye 393 bin TL ceza
        Kaçak midye avlarken termal kameraya yakalanan 3 şüpheliye 393 bin TL ceza
        Bursa'da oto tamir dükkanına çarpan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı
        Bursa'da oto tamir dükkanına çarpan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı
        İnegöl'de 12 kaçak göçmen yakalandı
        İnegöl'de 12 kaçak göçmen yakalandı
        Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
        Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
        "62. Uluslararası Bursa Festivali"nde Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal...
        "62. Uluslararası Bursa Festivali"nde Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal...
        Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı