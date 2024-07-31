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        Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:20
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        Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Orhaneli ilçesi kırsal Belenoluk Mahallesi Çaydere mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, alevlere müdahalesi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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