GÜNCELLEME - Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Orhaneli ilçesi kırsal Belenoluk Mahallesi Çaydere mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale devam eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.