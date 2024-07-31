Seyyar börekçi babanın oğulları 3 kıtaya dondurulmuş unlu mamul ihraç ediyor

BÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa'da 52 yıl önce babalarının başladığı börekçiliği sürdüren iki kardeş, fabrikada ürettikleri simit, açma, boyoz gibi geleneksel unlu mamulleri dondurarak yurt içi pazarın yanı sıra 3 kıtada 20 ülkedeki müşterilerine ulaştırıyor.

Bulgaristan'ın Eğridere bölgesinde 1949 yılında doğan ve 2 yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye göç eden Şevket Korucuoğlu, 1960'lı yıllarda tarihi Koza Han'ın karşısındaki küçük dükkanında börekçilik yapan babası Eyüp Korucuoğlu'nun yanında mesleği öğrendi.

Askerden döndükten sonra kendi ayakları üzerinde durmak için 1972'de ürettiği börekleri seyyar tezgahında satarak sektöre adım atan Şevket Korucuoğlu, 3 yıl sonra ilk dükkanını açtı. "Şevket Böreği" ile kentte bilinen ve aranan bir lezzet haline gelen Korucuoğlu, zamanla şubeleşip büyüdü ve 2004'te işleri yanında yetiştirdiği iki oğluna bıraktı.

Eyüp ve Ercan Korucuoğlu kardeşler, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde kurdukları fabrikada, tasarlayıp yaptırdıkları börek imalat makinelerinde ayda 150 ton unlu mamul imal ediyor. Geleneksel lezzetleri şoklama yöntemiyle dondurup yurt içindeki müşterilerine kardeşler, bunun yanı sıra İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, İngiltere, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Maldivler ve ABD'nin aralarında olduğu ülkelere ihracat yapıyor.