Bursa'da yerleşim alanına yaklaşan anız yangını kontrol altına alındı

Balkan Mahallesi İzmir Yolu Caddesi yakınındaki anız yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

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