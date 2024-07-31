Orhangazi'de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

"Senin ömrün bitti ama mücadelen, Gazze zulümden kurtulana, Mescid-i Aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin Devleti kurulana dek bitmeyecektir. Söz veriyoruz; İsmail Heniyye’nin aziz hatırasına layık bir şekilde yerin üstünde savaşacağız. Bulunduğumuz her ortamda İslam coğrafyasını İsrail’e karşı birleştireceğiz. Filistin davamıza sımsıkı sarılacağız."

Cumhuriyet Alanı'nda ikindi namazının ardından bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden oluşan grup, gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra dua etti.

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