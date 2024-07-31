Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 21:29 Güncelleme: 31.07.2024 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

        İsabey Mahallesi İyigün Sokak'ta tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin kısa sürede kumaşlara sıçramasıyla yangın büyüdü.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        BMGK acil toplanacak
        BMGK acil toplanacak
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu

        Benzer Haberler

        Orhangazi'de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Orhangazi'de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
        Bursa ve çevre illerde Hamas lideri Heniyye için dua edildi
        Bursa ve çevre illerde Hamas lideri Heniyye için dua edildi
        Bursa'da yerleşim alanına yaklaşan anız yangını kontrol altına alındı
        Bursa'da yerleşim alanına yaklaşan anız yangını kontrol altına alındı
        Gemlik'teki Kurtul Göleti'nde balık ölümleri
        Gemlik'teki Kurtul Göleti'nde balık ölümleri
        Seyyar börekçi babanın oğulları 3 kıtaya dondurulmuş unlu mamul ihraç ediyo...
        Seyyar börekçi babanın oğulları 3 kıtaya dondurulmuş unlu mamul ihraç ediyo...