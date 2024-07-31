Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.
İsabey Mahallesi İyigün Sokak'ta tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede kumaşlara sıçramasıyla yangın büyüdü.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
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