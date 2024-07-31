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        GÜNCELLEME - Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş geri dönüşümü yapılan tesiste çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 21:29 Güncelleme: 31.07.2024 - 21:29
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        GÜNCELLEME - Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş geri dönüşümü yapılan tesiste çıkan yangın söndürüldü.

        İsabey Mahallesi İyigün Sokak'taki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin kumaşlara sıçramasıyla yangın büyüdü.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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