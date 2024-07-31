GÜNCELLEME - Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş geri dönüşümü yapılan tesiste çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş geri dönüşümü yapılan tesiste çıkan yangın söndürüldü.
İsabey Mahallesi İyigün Sokak'taki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kumaşlara sıçramasıyla yangın büyüdü.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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