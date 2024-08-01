"62. Uluslararası Bursa Festivali"nde Büyük Ev Ablukada sahne aldı
Bu yıl 62'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Büyük Ev Ablukada müzik grubu sahneye çıktı.
Bu yıl 62’ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Büyük Ev Ablukada müzik grubu sahneye çıktı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Merinos Park'ta gerçekleştirilen konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Gecede sahne alan Büyük Ev Ablukada müzik grubu, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi.
Konserde, müzikseverler şarkılara eşlik ederek eğlendi.
Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan Büyük Ev Ablukada müzik grubu uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.