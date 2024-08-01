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        Bursalı para yüzücü Muhammed Ali, ilk ulusal turnuvasında Türkiye şampiyonu oldu

        Doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan Bursalı 9 yaşındaki para yüzücü Muhammed Ali Biçer, katıldığı ilk ulusal turnuvada 100 metre ve 200 metre S5 kategorilerinde Türkiye şampiyonluklarını elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:29
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        Bursalı para yüzücü Muhammed Ali, ilk ulusal turnuvasında Türkiye şampiyonu oldu
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        Doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan Bursalı 9 yaşındaki para yüzücü Muhammed Ali Biçer, katıldığı ilk ulusal turnuvada 100 metre ve 200 metre S5 kategorilerinde Türkiye şampiyonluklarını elde etti.

        Yıldırım Belediyespor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Muhammed Ali, Trabzon'da 29-31 Temmuz'da yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na kulübünün de desteğiyle ferdi olarak katıldı.

        Muhammed Ali, yıldızlarda 100 metre ve 200 metre serbest S5 kategorisinde Türkiye şampiyonluklarına ulaştı. Başarılı sporcu, açık yaş kategorisinde ise 200 metrede 3'üncü, 100 metrede 5'inci oldu.

        41 kulüp ve 93 sporcunun yer aldığı turnuvada, ilk kez ulusal bir şampiyonaya katılan Muhammed Ali, iki altın ve bir bronz madalya kazandı.

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