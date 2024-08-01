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        Osmangazi Kent Konseyinden sahipsiz hayvanlarla ilgili çağrı

        Osmangazi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya gelen Osmangazi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, "başıboş hayvanların sahiplenilmesi" çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:31 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:32
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        Osmangazi Kent Konseyinden sahipsiz hayvanlarla ilgili çağrı
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        Osmangazi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya gelen Osmangazi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, "başıboş hayvanların sahiplenilmesi" çağrısında bulundu.

        Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlar konusunda sorunun değil çözümün parçası olmak için çalışılması gerektiğini belirtti.

        Serbest dolaşan köpek popülasyonunun kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Çözüm önerilerimiz; doğurganlık kontrolü, sorumlu sahiplik müdahaleleri, Osmangazi'de olduğu gibi sahipsiz hayvanlar doğal yaşam ve rehabilitasyon birimlerinin açılması ve denetlenmesi, merkezi ve yerel yönetimlerin bu süreci tüm paydaşlarıyla birlikte ortak ve şeffaf bir şekilde yürütmesi, hayvan üretim ve ticaretinin yasaklanmasıdır. Osmangazi Kent Konseyi olarak bu sürecin takipçisi olmaya ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye söz veriyoruz. Öncelikli olarak hayata geçireceğimiz Hayvan Hakları Çalışma Grubu için tüm gönüllüleri Osmangazi Kent Konseyine bekliyoruz. Osmangazi'de imkanı olan, bakabilecek olan tüm iş yeri, fabrika, site yöneticilerine ve hayvansever vatandaşlarımıza, Osmangazi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinden hayvan sahiplenmesi için çağrı yapıyoruz."

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