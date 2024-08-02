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        Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Uzun kalp krizi geçirdi

        Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 00:54 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:54
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        Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Uzun kalp krizi geçirdi
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        Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

        Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun dün akşam arkadaşları ile halı sahada maçı sırasında rahatsızlanarak yere yığıldı.

        Arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından Turan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Uzun'un kalp krizi geçirdiği, hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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