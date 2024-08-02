Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Uzun kalp krizi geçirdi
Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun dün akşam arkadaşları ile halı sahada maçı sırasında rahatsızlanarak yere yığıldı.
Arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından Turan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uzun'un kalp krizi geçirdiği, hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.
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