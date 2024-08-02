Bursa'da çevreyi kirleten kişilere mıntıka temizliği yaptırıldı

Ekipler, daha sonra bu kişilere ilgili yasa maddesi gereğince idari para cezası kesti.

Hurdacıları takip eden ekipler, atıkları bırakırken yakaladıkları 2 kişiye bunları toplatıp motosikletlerine geri yükletti.

Ekipler, denetim esnasında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokağı'nda seyreden motosikletli hurdacıların çevreye boya tozu ve moloz atığı bıraktığını tespit etti.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanayi atıklarının çevreye atılmasıyla ilgili takip başlatan belediyeye bağlı zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

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