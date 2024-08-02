Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çevreyi kirleten kişilere mıntıka temizliği yaptırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, atıklarla çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 kişiye mıntıka temizliği yaptırıldı ve cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:40 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çevreyi kirleten kişilere mıntıka temizliği yaptırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, atıklarla çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 kişiye mıntıka temizliği yaptırıldı ve cezai işlem uygulandı.

        İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanayi atıklarının çevreye atılmasıyla ilgili takip başlatan belediyeye bağlı zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

        Ekipler, denetim esnasında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokağı'nda seyreden motosikletli hurdacıların çevreye boya tozu ve moloz atığı bıraktığını tespit etti.

        Hurdacıları takip eden ekipler, atıkları bırakırken yakaladıkları 2 kişiye bunları toplatıp motosikletlerine geri yükletti.

        Ekipler, daha sonra bu kişilere ilgili yasa maddesi gereğince idari para cezası kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Paylaşımsız kaldılar
        Paylaşımsız kaldılar
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Halı sahada kalp krizi geçiren Karacabey Belediye Başkan Yardı...
        GÜNCELLEME - Halı sahada kalp krizi geçiren Karacabey Belediye Başkan Yardı...
        Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Uzun kalp krizi geçirdi
        Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Uzun kalp krizi geçirdi
        Tırmanış yaparken düşüp ölen dağcı, son yolculuğuna uğurlandı
        Tırmanış yaparken düşüp ölen dağcı, son yolculuğuna uğurlandı
        İki çocuğunun annesinin selasını okuttu, ev hapsine çarptırıldı
        İki çocuğunun annesinin selasını okuttu, ev hapsine çarptırıldı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı
        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı