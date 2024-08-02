Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir bölümü yıkılan tarihi cami restorasyonla ayağa kaldırılıyor

        SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da 19. yüzyılda kilise olarak inşa edilen ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında camiye dönüştürülen tarihi yapı, restorasyonla ayağa kaldırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir bölümü yıkılan tarihi cami restorasyonla ayağa kaldırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da 19. yüzyılda kilise olarak inşa edilen ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında camiye dönüştürülen tarihi yapı, restorasyonla ayağa kaldırılıyor.

        Nilüfer ilçesi Özlüce (İnesi) Mahallesi'nde inşası 19'uncu yüzyıla tarihlenen 3 nefli bazilikal plana sahip Rum Ortodoks Kilisesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında camiye dönüştürüldü.

        İnesi Köyü Camisi olarak 1992'ye kadar hizmet veren tarihi yapının mülkiyeti Nilüfer'in ilçe statüsüne kavuşturulmasıyla belediyeye verildi.

        Nilüfer Belediyesince onarımdan geçirildikten sonra bir dönem kültür merkezi olarak kullanılan binanın tapusu 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti.

        Mülkiyetle ilgili hukuki sürecin 2019'da tamamlanmasıyla, cephelerinde ve iç mekan duvarlarında derin çatlaklar olan tarihi binanın restorasyonu için proje hazırlandı.

        Bu sürede ön cephesi, 2020 yılında yıkılan yapının restorasyonuna, yeniden hazırlanan kapsamlı projenin ardından Şubat 2023'te başlandı.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde aslına uygun olarak restore edilen yapıda çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ezan sesi yankılanacak.

        - Depreme karşı güvenli hale getirilecek

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AA muhabirine, yıllardır kullanım dışı kalan binada temelden çatı örtüsüne kadar güçlendirme çalışması yaptıklarını söyledi.

        "Ampatman" olarak tanımlanan kenarlardaki kolon ve perdeler ile radye temel sınırları arasında kalan bölümün bulunmadığını belirten Yıldız, "Tuğlalarda, derzlerde, çimentoların yapıya zarar verdiğini tespit ettikten sonra hidrolik kireç bağlayıcı derzler yapıldı. Temellerin genişletilmesi ampatmanlarla sağlandı. Onların bağlantısı yapılarak pencere kotlarında paslanmaz çelikten gergi sistemleriyle yapı güçlendirildi." dedi.

        Çatıdaki çürümüş ahşap bölümlerin değiştirildiğini anlatan Yıldız, yalıtım yapılarak çatı örtüsünün tamamlanacağını dile getirdi.

        Ayrıca, yaklaşık 150 yıllık binanın içinde çekme bölgesindeki alanları güçlendirilerek yapının statiğine katkıda bulunacaklarını ve depreme karşı güvenliği sağlayacaklarını ifade eden Yıldız, "Cami olarak 2 Ocak 2025'te, Regaip Kandili'nde inşallah ibadete tekrar açılmasını planlıyoruz. Özlüce Köyü Camisi olarak inşallah devam edecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Adana'da 'Yenilmez Şehir'de bulundu
        Adana'da 'Yenilmez Şehir'de bulundu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Bursa Teknik Üniversitesinde yapay zeka destekli insansı robot üretildi
        Bursa Teknik Üniversitesinde yapay zeka destekli insansı robot üretildi
        Bursa'da 4 aracın karıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Bursa'da 4 aracın karıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Zabıta, çevreyi kirleten hurdacılara önce temizlik yaptırdı sonra ceza kest...
        Zabıta, çevreyi kirleten hurdacılara önce temizlik yaptırdı sonra ceza kest...
        Bursa'da yatak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da yatak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da çevreyi kirleten kişilere mıntıka temizliği yaptırıldı
        Bursa'da çevreyi kirleten kişilere mıntıka temizliği yaptırıldı
        GÜNCELLEME - Halı sahada kalp krizi geçiren Karacabey Belediye Başkan Yardı...
        GÜNCELLEME - Halı sahada kalp krizi geçiren Karacabey Belediye Başkan Yardı...