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        Bursa'da kahvehaneyi tüfekle tarayan, trafikte bir otomobili gasbeden saldırgan aranıyor

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:15
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        Bursa'da kahvehaneyi tüfekle tarayan, trafikte bir otomobili gasbeden saldırgan aranıyor
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor.

        Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, yanındaki kadınla 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araca binerek Arabayatağı Mahallesi Menekşe Caddesi'ne geldi.

        Araçtan inip otomatik tüfekle R.Y'ye ait kahvehaneyi tarayan şüpheli, yeniden araca binerek uzaklaştı.

        Bu iş yerinin camlarının kırıldığı olayda, tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle caddede annesinin yanında bulunan 1 yaşındaki Y.S. adlı erkek bebek, ayağından hafif yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

        Bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        - Silahlı saldırıdan 10 dakika sonra bir otomobili gasbetti

        Olaydan 10 dakika sonra söz konusu araçla Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'na gelen saldırgan, kullandığı aracı kırmızı ışıkta bekleyen 16 ABJ plakalı otomobilin önüne kırdı.

        Sürücü Y.T'yi silah tehdidiyle araçtan indiren zanlı, yanındaki kadınla otomobile binerek kaçışını sürdürdü.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Kayıtlarda, saldırganın Menekşe Caddesi'ne gelip hafif ticari araçtan inerek otomatik tüfekle bu iş yerini tarayıp kaçtığı, ardından 11 Eylül Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin önüne kırıp sürücüyü indirdekten sonra yanındaki kadınla uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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