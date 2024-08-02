Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da seyir halindeki elektrikli bisiklet alev aldı

        Bursa'nın İznik ilçesindeki bir elektrikli bisikletin seyir halindeyken alev alması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:38 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da seyir halindeki elektrikli bisiklet alev aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İznik ilçesindeki bir elektrikli bisikletin seyir halindeyken alev alması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kurye olarak görev yapan Eray Kırıkoğlu'nun kullandığı 16 AVU 171 plakalı elektrikli bisiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden Kırıkoğlu, bisikletin üzerinden atladı.

        Alevlerin park halindeki araca sıçramaması için bisikleti kenara çekmeye çalışan ve ellerinden yaralanan Kırıkoğlu, çevredeki vatandaşlarca hastaneye götürüldü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, elektrikli bisiklet kullanılmaz hale geldi.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, kuryenin yangını fark ettikten sonra elektrikli bisikletten atladığı ve park halindeki araçtan uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        "Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı"
        "Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı"
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        Adana'da 'Yenilmez Şehir'de bulundu
        Adana'da 'Yenilmez Şehir'de bulundu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Bursa'da kahvehaneyi tüfekle tarayan, trafikte bir otomobili gasbeden saldı...
        Bursa'da kahvehaneyi tüfekle tarayan, trafikte bir otomobili gasbeden saldı...
        Bursa'da bir bölümü yıkılan tarihi cami restorasyonla ayağa kaldırılıyor
        Bursa'da bir bölümü yıkılan tarihi cami restorasyonla ayağa kaldırılıyor
        Bursa Teknik Üniversitesinde yapay zeka destekli insansı robot üretildi
        Bursa Teknik Üniversitesinde yapay zeka destekli insansı robot üretildi
        Bursa'da 4 aracın karıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Bursa'da 4 aracın karıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Zabıta, çevreyi kirleten hurdacılara önce temizlik yaptırdı sonra ceza kest...
        Zabıta, çevreyi kirleten hurdacılara önce temizlik yaptırdı sonra ceza kest...
        Bursa'da yatak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da yatak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü