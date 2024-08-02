Bursa'da seyir halindeki elektrikli bisiklet alev aldı

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, kuryenin yangını fark ettikten sonra elektrikli bisikletten atladığı ve park halindeki araçtan uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Alevlerin park halindeki araca sıçramaması için bisikleti kenara çekmeye çalışan ve ellerinden yaralanan Kırıkoğlu, çevredeki vatandaşlarca hastaneye götürüldü.

Kurye olarak görev yapan Eray Kırıkoğlu'nun kullandığı 16 AVU 171 plakalı elektrikli bisiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden Kırıkoğlu, bisikletin üzerinden atladı.

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