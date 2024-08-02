Bursa ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa Ulu Cami'de cuma namazı sonrası Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu öncülüğünde bir araya gelen grup, saf tuttu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katılımıyla gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından Heniyye ve tüm şehitler için dua edildi.

- Eskişehir Eskişehir'de, Reşadiye Camisi'nde Heniyye ve Filistin'de yaşamını yitirenler için kılınan gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için dua etti. - Balıkesir Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Vali İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ile vatandaşlar, namaz sonrası dua etti. - Çanakkale Çanakkale'de, Necip Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Program, Heniyye ve tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi. - Kütahya Kütahya'da, Evliye Çelebi Mahallesi'ndeki Kevser Camisi'nde çok sayıda kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı. Gazze'de şehit olan Filistinliler ile Heniyye için dua edilmesiyle program tamamlandı. - Bilecik Bilecik'te, İl Müftüsü Ali Erhun'un, Kayıboyu Camisi'nde kıldırdığı namazın ardından sivil toplum kuruluşları adına Ensar Vakfı Bilecik Şube Başkanı Cengiz Çelik tarafından basın açıklaması yapıldı.