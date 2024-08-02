GÜNCELLEME - Bursa'da kahvehaneyi tüfekle tarayan, trafikte otomobili gasbeden saldırgan ölü bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek kaçan saldırgan ölü, yanındaki kadın ise tüfekle ayağından yaralanmış halde bulundu.

Arda Tırkaz (28), eski nişanlısı olduğu iddia edilen Elif B. (27) ile 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla Arabayatağı Mahallesi Menekşe Caddesi'ne geldi.

Otomatik tüfekle R.Y'ye ait kahvehaneyi tarayan Tırkaz, yeniden araca binerek uzaklaştı.

İş yerinin camlarının kırıldığı olayda tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle caddede annesinin yanında bulunan bir yaşındaki Y.S, ayağından hafif yaralandı.

Sürücü Y.T'yi silah tehdidiyle araçtan indiren zanlı, yanındaki Elif B. ile otomobile binerek kaçışını sürdürdü.

Erkek bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırganın araçla Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi yakınına geldiğini belirleyen ekipler, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ve jandarma ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, aracı mahalle yakınındaki ormanlık alanda buldu. Bölgede arama yapan polis ve jandarma ekipleri, Tırkaz ve Elif B'nin yerini dronla tespit etti.

Ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Tırkaz'ın öldüğünü, Elif B'nin ise ayağından silahla yaralanmış olduğunu gördü.

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'da 2018 yılının aralık ayında trafikte yol vermeme kavgasında işlediği cinayet nedeniyle bir süre hapis yattığı öğrenilen ve intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Arda Tırkaz'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.