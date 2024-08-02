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        GÜNCELLEME - Bursa'da kahvehaneyi tüfekle tarayan, trafikte otomobili gasbeden saldırgan ölü bulundu

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek kaçan saldırgan ölü, yanındaki kadın ise tüfekle ayağından yaralanmış halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:15
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        GÜNCELLEME - Bursa'da kahvehaneyi tüfekle tarayan, trafikte otomobili gasbeden saldırgan ölü bulundu
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek kaçan saldırgan ölü, yanındaki kadın ise tüfekle ayağından yaralanmış halde bulundu.

        Arda Tırkaz (28), eski nişanlısı olduğu iddia edilen Elif B. (27) ile 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla Arabayatağı Mahallesi Menekşe Caddesi'ne geldi.

        Otomatik tüfekle R.Y'ye ait kahvehaneyi tarayan Tırkaz, yeniden araca binerek uzaklaştı.

        İş yerinin camlarının kırıldığı olayda tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle caddede annesinin yanında bulunan bir yaşındaki Y.S, ayağından hafif yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Erkek bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        - Silahlı saldırıdan 10 dakika sonra otomobili gasbetti

        Olaydan 10 dakika sonra Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'na gelen Tırkaz, kullandığı aracı kırmızı ışıkta bekleyen 16 ABJ plakalı otomobilin önüne kırdı.

        Sürücü Y.T'yi silah tehdidiyle araçtan indiren zanlı, yanındaki Elif B. ile otomobile binerek kaçışını sürdürdü.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ve jandarma ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Kayıtlarda saldırganın Menekşe Caddesi'nde hafif ticari araçtan inerek otomatik tüfekle iş yerini tarayıp kaçtığı, ardından 11 Eylül Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin önüne kırıp sürücüyü indirdikten sonra yanındaki kadınla uzaklaştığı görülüyor.

        - Cinayetten hapis yatmış

        Saldırganın araçla Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi yakınına geldiğini belirleyen ekipler, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

        Polis ekipleri, aracı mahalle yakınındaki ormanlık alanda buldu. Bölgede arama yapan polis ve jandarma ekipleri, Tırkaz ve Elif B'nin yerini dronla tespit etti.

        Ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Tırkaz'ın öldüğünü, Elif B'nin ise ayağından silahla yaralanmış olduğunu gördü.

        Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bursa'da 2018 yılının aralık ayında trafikte yol vermeme kavgasında işlediği cinayet nedeniyle bir süre hapis yattığı öğrenilen ve intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Arda Tırkaz'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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