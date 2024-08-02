Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin kısa süredeki müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 18:09 Güncelleme: 02.08.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin kısa süredeki müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kırsal Göynükbelen Mahallesi'nde bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

        Olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, karadan müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı
        Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı
        Kaçırdığı eski kız arkadaşını ormanda bacaklarından vurup, intihar etti
        Kaçırdığı eski kız arkadaşını ormanda bacaklarından vurup, intihar etti
        Karacabey'de halı saha maçında kalp krizi geçiren başkan yardımcısı hayatın...
        Karacabey'de halı saha maçında kalp krizi geçiren başkan yardımcısı hayatın...
        Bursa ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Bursa ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Bursa'da seyir halindeki elektrikli bisiklet alev aldı
        Bursa'da seyir halindeki elektrikli bisiklet alev aldı
        GÜNCELLEME - Bursa'da kahvehaneyi tüfekle tarayan, trafikte otomobili gasbe...
        GÜNCELLEME - Bursa'da kahvehaneyi tüfekle tarayan, trafikte otomobili gasbe...