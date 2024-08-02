Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin kısa süredeki müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin kısa süredeki müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kırsal Göynükbelen Mahallesi'nde bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, karadan müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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