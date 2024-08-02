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        GÜNCELLEME 2 - Halı sahada kalp krizi geçiren Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Uzun hayatını kaybetti

        Halı saha maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Bursa'nın Karacabey ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun'un (46) cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:54 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:54
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        GÜNCELLEME 2 - Halı sahada kalp krizi geçiren Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Uzun hayatını kaybetti
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        Halı saha maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Bursa'nın Karacabey ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun'un (46) cenazesi defnedildi.

        Uzun, Yeniköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken rahatsızlanarak yere yığıldı.

        Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uzun'un ani vefatından büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

        Uzun'un, Karacabey'e sevgisi ve hizmet aşkıyla her zaman örnek bir insan ve başarılı bir yönetici olduğunu belirten Karabatı, "Onun kaybı, belediyemiz ve ilçemiz için büyük bir kayıptır. Turhan Uzun'un ailesine, sevenlerine ve tüm Karacabey halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Merhum arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, mekanının cennet olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Evli ve 3 çocuk babası Turhan Uzun'un cenazesi, ikindi vakti Karacabey Ulu Cami'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Törene Uzun'un yakınları, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Mahir Yağmur, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcilerinin yanı sıra sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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