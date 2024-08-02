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        Bursa'da ayrıldığı kadını tehdit edip ısrarla takip eden kişi tutuklandı

        Bursa'da ayrıldığı kadını tehdit edip kadın hakkındaki koruma kararını ihlal ederek sözlü tacizde bulunan kişi "ısrarlı takip" suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 22:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:19
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        Bursa'da ayrıldığı kadını tehdit edip ısrarla takip eden kişi tutuklandı
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        Bursa'da ayrıldığı kadını tehdit edip kadın hakkındaki koruma kararını ihlal ederek sözlü tacizde bulunan kişi "ısrarlı takip" suçundan tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından basın yayın kuruluşlarında yer alan "Bursa'da tehdit ettiği eski eşi için sela okuttu" haberine konu olayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Osmangazi ilçesinde şüpheli Z.K'nin, ayrıldığı T.E'yi tehdit ettiği iddiasıyla Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

        "Gözaltına alınan şüpheli Z.K, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'ısrarlı takip' suçundan tutuklama talebiyle Bursa nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup, Bursa nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Hakimlikçe, hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Zanlının bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı kadını tehdit ettiği, kadının adli mercilere başvurarak koruma kararı çıkarttığı, buna karşın zanlının sözlü tacizlerini sürdürüp kadın için sela okuttuğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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