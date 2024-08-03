Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de yüksek sesle müzik dinleyen 88 araç sahibine ceza uygulandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen 88 araç sahibine cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de yüksek sesle müzik dinleyen 88 araç sahibine ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen 88 araç sahibine cezai işlem uygulandı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, araç içinde yüksek sesli müzik dinleme gibi konularla ilgili gerekli cezai işlemi uygulayarak etkin mücadelesini sürdürdüğü duyuruldu.

        Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin gerek sivil gerekse resmi olarak yapılan denetimlerde 88 araç sahibine gürültü kirliliğinden cezai işlem uyguladığı bildirilen açıklamada, "Çevreye rahatsızlık veren konularla ilgili denetimlerini sıklaştıran İnegöl Belediyesi, bu tür durumlarda işlem yapmaya devam edileceğini bildirerek aynı zamanda 'Müziğin sana özel kalsın, çevrendekiler rahatsız olmasın'’ sloganı ile paylaşımlarda bulunarak farkındalık oluşturmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Normalden daha sıcak!
        Normalden daha sıcak!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!

        Benzer Haberler

        Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
        Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
        Bursa'da ayrıldığı kadını tehdit edip ısrarla takip eden kişi tutuklandı
        Bursa'da ayrıldığı kadını tehdit edip ısrarla takip eden kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME 2 - Halı sahada kalp krizi geçiren Karacabey Belediye Başkan Yar...
        GÜNCELLEME 2 - Halı sahada kalp krizi geçiren Karacabey Belediye Başkan Yar...
        Karacabey'de halı saha maçında kalp krizi geçiren başkan yardımcısı hayatın...
        Karacabey'de halı saha maçında kalp krizi geçiren başkan yardımcısı hayatın...
        Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına a...
        Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına a...
        Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı
        Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı