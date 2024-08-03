İnegöl'de yüksek sesle müzik dinleyen 88 araç sahibine ceza uygulandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen 88 araç sahibine cezai işlem uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, araç içinde yüksek sesli müzik dinleme gibi konularla ilgili gerekli cezai işlemi uygulayarak etkin mücadelesini sürdürdüğü duyuruldu.

Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin gerek sivil gerekse resmi olarak yapılan denetimlerde 88 araç sahibine gürültü kirliliğinden cezai işlem uyguladığı bildirilen açıklamada, "Çevreye rahatsızlık veren konularla ilgili denetimlerini sıklaştıran İnegöl Belediyesi, bu tür durumlarda işlem yapmaya devam edileceğini bildirerek aynı zamanda 'Müziğin sana özel kalsın, çevrendekiler rahatsız olmasın'’ sloganı ile paylaşımlarda bulunarak farkındalık oluşturmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.