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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin temmuz ihracatı 3,2 milyar dolar oldu

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 3,2 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:02
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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin temmuz ihracatı 3,2 milyar dolar oldu
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        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 3,2 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

        UİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan UİB'in 2024 Temmuz dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,24 artışla 3 milyar 241 milyon 844 bin dolar oldu.

        Birliklerin 2024 Ocak-Temmuz dönemini kapsayan 7 aylık ihracatı ise 21 milyar 708 milyon 228 bin dolara ulaştı.

        Dış satımını temmuzda geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 15 artırarak 2 milyar 726 milyon 989 bin dolara çıkaran Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), yılın 7 ayındaki ihracatı 18 milyar 21 milyon 29 bin dolar olarak kaydedildi.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), geçen ay yüzde 19 artışla 108 milyon 418 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın 7 ayındaki ihracatı ise 757 milyon 214 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Temmuz ihracatı 79 milyon 795 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), ocak-temmuz dış satımı 540 milyon 752 bin dolara yükseldi.

        Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) temmuz ihracatı 22 milyon 41 bin dolar, 7 aylık dış satımı 158 milyon 638 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) temmuz ihracatı 22 milyon 124 bin dolar, ocak-temmuz dış satımı 105 milyon 145 bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Temmuz ayı ile gerek Bursa ve gerekse ülke geneli ihracatımızda önemli bir artış yaşandı. Elbette bu memnuniyet verici bir durum ve devam edeceğine inanıyoruz. Firmalarımızın küreselde rekabetçiliği arttıkça ihracat cephesinde yeni başarılar devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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