Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından kahvehaneye silahlı saldırı ve yağma olayıyla ilgili açıklama

Açıklamada, şüpheli A.T'nin E.B'yi zorla alıkoyduğu, bir kahvehaneyi kurşunlayarak Y.S, Ö.A.Ö. ile M.E.Ö'yü yaraladığı ve bir aracı yağmaladığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yıldırım ilçesinde kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek kaçan saldırganın ölü, yanındaki kadının ise tüfekle ayağından yaralanmış halde bulunmasına ilişkin açıklama yapıldı.

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