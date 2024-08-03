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        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından kahvehaneye silahlı saldırı ve yağma olayıyla ilgili açıklama

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yıldırım ilçesinde kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek kaçan saldırganın ölü, yanındaki kadının ise tüfekle ayağından yaralanmış halde bulunmasına ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:10
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        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından kahvehaneye silahlı saldırı ve yağma olayıyla ilgili açıklama
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        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yıldırım ilçesinde kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek kaçan saldırganın ölü, yanındaki kadının ise tüfekle ayağından yaralanmış halde bulunmasına ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, şüpheli A.T'nin E.B'yi zorla alıkoyduğu, bir kahvehaneyi kurşunlayarak Y.S, Ö.A.Ö. ile M.E.Ö'yü yaraladığı ve bir aracı yağmaladığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Başsavcılığın talimatıyla Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalama çalışmaları yapıldığı, A.T'nin E.B'yi silahla yaraladıktan sonra intihar ettiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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