Bursa'da motosiklet kamyonetle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, Tekke Mahallesi Dervişbey Caddesi ile Tekke Cami Sokağı'nın kesişim noktasında meydana geldi. Dervişbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hakan A. yönetimindeki 16 BET 783 plakalı motosiklet, Tekke Cami Sokak kavşağında karşı yönden gelen Osama A. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Orhangazi ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

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