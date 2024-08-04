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        Bursa'da motosiklet kamyonetle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Orhangazi ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:41
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        Bursa'da motosiklet kamyonetle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Orhangazi ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü kamyonetin camından içeri girerek ağır şekilde yaralandı.

        Kaza, Tekke Mahallesi Dervişbey Caddesi ile Tekke Cami Sokağı'nın kesişim noktasında meydana geldi. Dervişbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hakan A. yönetimindeki 16 BET 783 plakalı motosiklet, Tekke Cami Sokak kavşağında karşı yönden gelen Osama A. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hakan A., kamyonetin camından içeri girdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı sürücüyü kamyonetten çıkararak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralı sürücünün tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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