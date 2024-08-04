Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Otomotiv ihracatı temmuzda 3,1 milyar dolar oldu

        Otomotiv sektörü temsilcileri, geçen ay 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomotiv ihracatı temmuzda 3,1 milyar dolar oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Otomotiv sektörü temsilcileri, geçen ay 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv ihracatı temmuzda yüzde 15 artarak 3,1 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı payın ise yüzde 13,9 olarak gerçekleştiği bildirildi.

        Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 233 milyon dolar, binek otomobil dış satımı 1 milyar 160 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 497 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 141 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise 61 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat Almanya'ya, binek otomobillerde ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık'a, otobüs- minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yapıldı.

        - En büyük pazar Birleşik Krallık'a, 457 milyon dolarlık ihracat

        Temmuzda 457 milyon dolarlık ihracat yapılan Birleşik Krallık, en fazla dış satım kaydedilen ülke konumunu korudu. Almanya 377 milyon dolarla ikinci büyük pazar oldu, üçüncü Fransa'da ise 288 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

        Ülke grubunda yüzde 65 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine dış satım, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 8,6 artışla 2 milyar 34 milyon dolar oldu.

        Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 16 payla ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 69 arttı. Afrika ülkelerinde yüzde 13, Orta Doğu ülkelerinde yüzde 27 ihracat düşüşü yaşandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

        "Geçen ay tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar gruplarında artış kaydettik. Birleşik Krallık'a yüzde 78,6 ve İtalya'ya yüzde 23 gibi önemli oranlarda artış yaşadık. Yılın ilk yedi ayındaki otomotiv endüstrisi ihracatımız da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 20 milyar 818 milyon dolara ulaştı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!

        Benzer Haberler

        Bursa'da off-road aracı, 100 metrelik uçuruma düştü: 2 yaralı helikopterle...
        Bursa'da off-road aracı, 100 metrelik uçuruma düştü: 2 yaralı helikopterle...
        Bursa'da yıllık 1 milyon fidan üreten girişimci çift elektriğe para harcamı...
        Bursa'da yıllık 1 milyon fidan üreten girişimci çift elektriğe para harcamı...
        Bursa'da motosiklet kamyonetle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da motosiklet kamyonetle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da 20 bin kişinin katılımıyla 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği'
        Bursa'da 20 bin kişinin katılımıyla 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği'
        Karacabey sahilinde "Perseid meteor yağmuru" izlendi
        Karacabey sahilinde "Perseid meteor yağmuru" izlendi
        Bursa'da Girişimci Üreten Kadınlar Derneği alışveriş şenliği düzenledi
        Bursa'da Girişimci Üreten Kadınlar Derneği alışveriş şenliği düzenledi