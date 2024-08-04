Bursa'da uçurumdan yuvarlanan off-road aracındaki 2 kişi helikopterle kurtarıldı

Burada sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavilerine başlanan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerce yapılan araştırmada, Kıran Mahallesi'nde Ş.T'nin (26) kullandığı aracın manevra yaptığı sırada yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İnegöl ilçesi Kıran Yaylası mevkisinde 112 Acil Çağrı Merkezine off-road aracının zirvede uçurumdan yuvarlandığı, karadan ulaşımın olmadığı ve araçtaki 2 kişinin yaralandığı ihbarı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.