Bursa'da iki ambulansın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan sağlık görevlileri O.N, H.U, B.Ö. ve N.Ç. yaralandı.

Bu sırada aynı olay için bölgeye seyreden C.B. (30) yönetimindeki 16 YL 418 plakalı ambulans da duramayarak diğer ambulansa arkadan çarptı.

Kırsal Çitlik Mahallesi'ndeki bir kazaya müdahale etmek için giden C.Ç. (42) yönetimindeki 16 AAS 627 plakalı ambulans, karşı yönden gelen Ö.İ. (20) idaresindeki 16 ANP 12 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki ambulans ve kamyonetin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

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