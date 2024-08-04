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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 22:56 Güncelleme: 04.08.2024 - 22:56
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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Gürle Mahallesi'nde Hakan Durmaz yönetimindeki 16 KDK 85 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüseyin Taşdelen idaresindeki 16 BBK 574 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ve Durmaz'ın kullandığı otomobildeki bulunan Öznur Şahin yaralandı.

        İlk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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