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        Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 06:52 Güncelleme: 05.08.2024 - 06:52
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        Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

        Ebu İshak Mahallesi Yeni Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü sırada binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

        Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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