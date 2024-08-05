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        Bursa'da dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:45 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:45
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        Bursa'da dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kemal Ferik (80) yönetimindeki 16 VY 583 plakalı traktör Bayırköy Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ferik'in cenazesi sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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