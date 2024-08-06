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        Bursa'nın deniz ve göl plajlarında suyun kalitesi iyi çıktı

        Bursa'nın Gemlik, Mudanya ve Karacabey ilçelerinin Marmara Denizi'ndeki kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plajlarda gerçekleştirilen ölçümlerde, tümünde denize girilebileceği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:37
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        Bursa'nın deniz ve göl plajlarında suyun kalitesi iyi çıktı
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        Bursa'nın Gemlik, Mudanya ve Karacabey ilçelerinin Marmara Denizi'ndeki kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plajlarda gerçekleştirilen ölçümlerde, tümünde denize girilebileceği belirlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün temmuz ayı ikinci tur "Yüzme Suyu Kirliliği İzleme Formu" verilerine göre, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gemlik'te 8, Mudanya'da 9, Karacabey'de 3 ve İznik Gölü kıyısında 4 olmak üzere 24 plajda ölçüm yapıldı.

        Ölçümlerde, 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz değer" ve zorunlu değer" şeklinde değerlendirildi.

        Parametrelerin tüm plajların referans değerler aralığında olduğu saptandı.

        Gemlik'teki Narlı, Büyükkumla, Büyükşehir Belediyesi Küçükkumla, Gemsaz, Büyükşehir Belediyesi Kumsaz halk plajları, Karacaali Gençlik Kampı, Hasanağa Kadınlar Plajı ve Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Kadınlar Plajı'nda, Mudanya'daki Altıntaş, Burgaz Altınkum, Burgaz, Coşkunöz, Kumyaka, Zeytinbağı, Büyükşehir Belediyesi Eşkel, Büyükşehir Belediyesi Eğerce ve Büyükşehir Belediyesi Mesudiye halk plajlarında, Karacabey'deki Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu halk plajlarında "iyi kalite su" tespit edildi.

        İznik Gölü kıyısında yer alan Göllüce ve İnciraltı halk plajlarında suyun "iyi kalite", bir tatil köyünün plajı ile Orhangazi Halk Plajı'nın da "orta kalite" olduğu tespiti yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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