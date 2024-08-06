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        Bursa'da uğradığı saldırıda ayakkabısının ucuna mermi isabet eden kişi şans eseri yaralanmadı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla ateş edilen kişi, merminin ayakkabısının ucuna isabet etmesine rağmen saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:01
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        Bursa'da uğradığı saldırıda ayakkabısının ucuna mermi isabet eden kişi şans eseri yaralanmadı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla ateş edilen kişi, merminin ayakkabısının ucuna isabet etmesine rağmen saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

        Tahtakale Mahallesi Tahtakale Meydanı'nda K.D. (62) ve K.İ. (65) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.İ, tabancayla K.D'nin ayaklarına doğru 1 el ateş edip kaçtı.

        Kurşunun sağ ayakkabısının ucunu deldiği K.D. şans eseri yaralanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri K.İ'yi yakaladı. K.İ'nin üzerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

        Polisteki işlemleri tamamlanan K.İ. adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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