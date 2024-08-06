Bursa'da uğradığı saldırıda ayakkabısının ucuna mermi isabet eden kişi şans eseri yaralanmadı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla ateş edilen kişi, merminin ayakkabısının ucuna isabet etmesine rağmen saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla ateş edilen kişi, merminin ayakkabısının ucuna isabet etmesine rağmen saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.
Tahtakale Mahallesi Tahtakale Meydanı'nda K.D. (62) ve K.İ. (65) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.İ, tabancayla K.D'nin ayaklarına doğru 1 el ateş edip kaçtı.
Kurşunun sağ ayakkabısının ucunu deldiği K.D. şans eseri yaralanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri K.İ'yi yakaladı. K.İ'nin üzerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan K.İ. adliyeye sevk edildi.
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