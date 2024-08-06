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        Milli dartçı Toprak, Avrupa arenasında büyüklerde hedefi 12'den vurmayı hedefliyor

        MUSTAFA YILMAZ - "Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:34
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        Milli dartçı Toprak, Avrupa arenasında büyüklerde hedefi 12'den vurmayı hedefliyor
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        MUSTAFA YILMAZ - "Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

        Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Aras, 2023-2024 Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası sıralama turlarını Türkiye 4'üncüsü olarak tamamlayıp milli takıma seçildi. İspanya'da haziran ayında düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda hem takımlarda hem de ferdi olarak üçüncülük elde etti.

        Genç yaşına rağmen başarılarıyla milli takıma gençler ve büyükler kategorilerinde seçilen, yaşça büyük tecrübeli rakiplerini geride bırakan Aras, 25 Eylül'de Slovakya'da yapılacak Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazandı.

        Aras, müsabakalarda sakin görünmesi, çelik ok atması ve çizgi roman karakteri Süpermen'in gizli kimliğinde kullandığı gözlüğün benzerini kullanmasından dolayı çevresinde "Çelik adam" lakabıyla anılıyor.

        İlk kez boy göstereceği büyükler kategorisindeki uluslararası turnuvadan şampiyonlukla dönmek isteyen milli dartçı, bu sporda adım adım dünyanın zirvesine çıkmak istiyor.

        - "Şimdi Avrupa, daha sonra dünya şampiyonluğu"

        Antrenmanlarını Selçuk İlkokulunda antrenörü Yusuf Duman eşliğinde sürdüren lise son sınıf öğrencisi Toprak Aras, AA muhabirine, dart sporuna hocasının ortaokulda yaptığı seçmeyle başladığını söyledi.

        Yaklaşık 6 yıldır tatilleri dışında günde 3-4 saat antrenman yaptığını belirten Aras, merak ederek başlayıp hobi olarak sürdürdüğü sporda dereceler elde etmeye başladığını dile getirdi.

        Antrenörünün yönlendirmesiyle daha çok tekrar yaparak, ara vermeden çalıştığını bildiren Aras, "Bu süreçte genelde heyecanlıydım. Benimle yurt dışına gelen sporcu arkadaşlarımdan tecrübesizdim. Onlar genelde daha iyi performans sergilediler. İnşallah Slovakya'da daha iyisini yapacağım. Büyüklerde daha iyisini hedefliyorum. Hedeflerimi yavaş yavaş artırmak istiyorum. Şimdi Avrupa, daha sonra dünya şampiyonluğu." diye konuştu.

        Dart sporunda rakiplerine karşı rahat olmanın önemini vurgulayan Aras, fazla heyecanlı olunca karşı tarafın bundan yararlanabileceğini anlattı.

        - Duman: "Büyüklerde daha başarılı sonuçlar bekliyoruz"

        Milli sporcunun antrenörü Yusuf Duman, Toprak'ın İznik ilçesinde katıldığı ilk şampiyonada birincilik elde ettiğini belirtti.

        Miniklerde şampiyon olunca spora tutkuyla devam eden öğrencisinin, Türkiye Şampiyonası ve okul sporları müsabakalarıyla bu seviyeye geldiğini söyleyen Duman, şunları kaydetti:

        "İki sezondur çok iyi seviyedeki müsabakalarda yarışıyor. Milli sporcularla sürekli başa baş mücadeleler veriyordu. Türkiye Şampiyonası'na kötü başladık; 5 ayaktan 3'ünde derece alamamamıza rağmen turnuvaya tutkuyla devam ettik. Dördüncü ve beşinci ayaklarda 4 Türkiye derecesi elde ederek hem gençlerde hem de büyüklerde milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandık. Gençlerde İspanya'da Avrupa 3'üncülüğü elde ettik ve büyüklerde de Slovakya'ya gitmeye hak kazandık. Orada da başarılı olacağına inanıyoruz. Gençlerde büyük tecrübe kazanmış oldu. Büyüklerde daha başarılı sonuçlar bekliyoruz."

        Baba Mehmet Aras da okulda açılan dart kursuyla bu spora başlayan oğlunun milli takıma seçileceğini, bu seviyelere ulaşacağını tahmin etmediklerini aktardı.

        Evde antrenman alanı oluşturduklarını dile getiren Aras, onun başarılarından gurur duyduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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