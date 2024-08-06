Bursa sahillerinde çiçek açan kum zambakları çitle korunuyor

Bursa'da, Marmara Denizi'nin kıyısında yetişen koruma altındaki kum zambakları çitle çevrelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Bursa sahillerinde çiçek açtı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bu bitkiler çitlerle çevrilerek, uyarı levhaları konuldu.

Koruma altındaki bitkileri koparmanın cezasının 387 bin 141 lira olduğu belirtildi.