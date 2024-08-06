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        Bursa sahillerinde çiçek açan kum zambakları çitle korunuyor

        Bursa'da, Marmara Denizi'nin kıyısında yetişen koruma altındaki kum zambakları çitle çevrelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:01
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        Bursa sahillerinde çiçek açan kum zambakları çitle korunuyor
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        Bursa'da, Marmara Denizi'nin kıyısında yetişen koruma altındaki kum zambakları çitle çevrelendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Bursa sahillerinde çiçek açtı.

        Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bu bitkiler çitlerle çevrilerek, uyarı levhaları konuldu.

        Koruma altındaki bitkileri koparmanın cezasının 387 bin 141 lira olduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, kum zambaklarının Eğerce Halk Plajı kumsalında da yetiştiğini bildirdi.

        Kumun bir yerden bir yere taşınmasına bu bitkilerin engel olduğunu belirten Tanrıöver, "Hem uyarı levhaları asıyoruz hem de vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağlıyoruz. Nadir görülen ve koruma altına alınan zambakların plajlarımızı kullanan vatandaşlarımız tarafından korunmasını rica ediyoruz." açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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